Прилепин раскрыл план СБУ с похищением людей в России

Прилепин раскрыл план СБУ с похищением людей в России
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Киевские спецслужбы хотят отомстить за провал в Белоруссии

Украинские разведчики решили реабилитироваться после неудачной спецоперации в Белоруссии. Так писатель Захар Прилепин прокомментировал попытку СБУ похитить в РФ лидера ополченцев Донбасса.

После того как Минск передал Москве 33 россиян, обманом завлеченных киевскими агентами в Белоруссию, Служба безопасности Украины перешла к другим способам захвата участников войны в Донбассе, действуя в России, но ее сотрудников также разоблачили.

"Нынешние действия украинской разведки – это попытка компенсировать провал их спецоперации в Белоруссии", – пояснил Прилепин "Взгляду".

Он отметил, что в живых осталось не так много командиров, выступивших против Киева в 2014 году. Некоторые из них уже оставили военную службу и живут в России. Сейчас целью СБУ, по мнению Прилепина, могли быть экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков или бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. Захват кого-либо из них даст СБУ хоть какую-то компенсацию за провал в Минске, поэтому она не остановится и продолжит свои попытки, передает URA.RU мнение Прилепина.

Накануне стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ вывоза из РФ одного из командиров ДНР. Для этого украинцы наняли в РФ несколько бандитов, которые заманили нужного человека в машину, но он смог сбежать от похитителей. Отмечается, что преступники следили еще за некоторыми адресами в РФ, где появляются бывшие участники военных действий в Донбассе.

По информации телеграм-канала WarGonzo, операция ФСБ по задержанию украинских агентов прошла несколько дней назад в Подмосковье, но держалась в тайне, чтобы проследить связи преступников с сообщниками.

Ранее выяснилось, что к задержанию россиян в Белоруссии были причастны киевские спецслужбы.

Николай ВИКТОРОВ

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