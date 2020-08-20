Популярное место отдыха у граждан Незалежной атаковано медузами

Отдыхающие на украинском курорте в Бердянске граждане пожаловались на нашествие медуз. Они делятся в соцсетях видеокадрами, как Азовское море в Запорожской области буквально кишит ими.

Так, на ютюб появилось видео, на котором девушка плывет в лодке через плотную студенистую массу. Медуз настолько много, что даже не видно дна азовской лужи. Автор видео назвала зрелище киселем.

В репортаже ТСН сообщается, что курортники из-за "оккупации" прибрежья медузами предпочитают не плавать, а гулять у моря, поскольку "твари жалят".

На других кадрах видно, как отдыхающие подручными средствами сгребают медуз на берег.



Ученые объяснили подобное нашествие тем, что была аномально теплая зима, в результате чего в азовских водах во много раз превышен уровень соли. Они посоветовали дождаться сентября, когда медуз разгонят шторма.