Силовики Варшавы могут быть причастны к подготовке похищения наших граждан

В спецоперации Службы безопасности Украины по похищению и вывозу граждан России на территорию Незалежной, возможно, причастны силовики Польши. Об этом сообщает телеграм-канал военкора Семена Пегова War Gonzo со ссылкой на российские спецслужбы.

По данным источников проекта, один из автомобилей, на которых передвигались украинские диверсанты, была приобретена и поставлена на учет в Калининграде.

"Несколько агентов СБУ проникли в Калининградскую область со стороны Польши, в том числе при содействии польских спецслужб и их агентурной сети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка к спецоперации по похищению лидеров ополчения Донбасса была начата еще в конце 2019 года.

Также источники в наших силовых ведомствах раскрыли имя человека, на которого первым открыли "охоту" украинские эсбэушники. Им оказался бывший сотрудник МГБ ДНР Роман Волянюк. Именно его пытались выкрасть в Москве, однако сотрудники ФСБ предотвратили это преступление, пишет РИА ФАН.

Как отмечает War Gonzo, следующими в цепочке после Волянюка в операции по похищению шли экс-премьер ДНР Александр Бородай и бывший председатель МГБ ДНР Андрей Пинчук.

"Утро.ру" ранее сегодня сообщало о версии писателя Захара Прилепина подобного шага Киева.

