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Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины – вот ключ к урегулированию кризиса между Киевом и юго-восточными регионами страны. Это положение закреплено в Минских соглашениях, которые подписали власти Незалежной и, в частности, одобрил нынешний президент Владимир Зеленский. Поэтому Киеву пора перестать морочить всем голову и наконец исполнить взятые на себя обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр допустил, что на попытки Украины затянуть урегулирование конфликта влияет двуличная позиция США, которые вроде призывают к миру, но в то же время снабжают Киев оружием.
"Невольно возникает вопрос: а действительно ли в Вашингтоне хотят установления мира на Украине?" – отметил Лавров в интервью "Труду".
Глава МИД РФ обратил внимание, что именно украинский кризис стал предлогом для прекращения работы Совета Россия – НАТО, хотя изначально этот формат и создавался для решения возможных разногласий между РФ и Западом. Теперь страны альянса вернулись к идеологии "сдерживания" Москвы. Тогда как именно Киев не выполняет Минские соглашения и Комплекс мер по урегулированию в Донбассе, хотя они были одобрены Советом безопасности ООН, напоминает URA.RU.
Лавров выразил надежду, что реальность возьмет свое и такой подход Запада будет переосмыслен. В частности, он отметил ситуацию с Тбилиси, отношения с которым у Москвы были прерваны после "южноосетинской авантюры" Михаила Саакашвили. Спустя 12 лет после тех событий РФ и Грузия вновь стали ближайшими торговыми партнерами, а по объему частных денежных переводов в Грузию Россия и вовсе занимает первое место, пишет RT.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резник исключил предоставление Донбассу особого статуса, но заявил, что Киев готовит для региона "экономическую стратегию".
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