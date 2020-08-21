Страусиная политика главы Незалежной укрепила позиции радикалов в стране

Силовой сценарий смены власти в Киеве все более реален. Пока президент Украины Владимир Зеленский дает советы белорусам, в его собственной стране готовится новый майдан. Но глава Незалежной и его окружение предпочитают этого не замечать, сообщил киевский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, еще недавно он был совершенно уверен, что никаких революций на Украине больше не будет. Но поведение главы страны и его команды привело к тому, что националистические формирования уже открыто диктуют властям свои требования и добиваются их. В частности, СБУ сотрудничает с радикалами, что показала операция с россиянами в Белоруссии.

"Зеленский демонстрирует неготовность активно противостоять давлению, которое оказывают на него националисты и Порошенко с его командой", – цитирует РИА ФАН Погребинского.

Более того, украинский президент будто прячет голову в песок, не замечая событий, которые угрожают не только ему лично, но и стране в целом. А окружение позволяет лидеру вести страусиную политику, скрывая истинное положение дел.

"Не исключаю ничего", – допустил политолог вероятность майдана.

Ранее депутат Рады Илья Кива обнародовал информацию, согласно которой радикалы под управлением экс-президента Петра Порошенко назначили госпереворот в Киеве на 24 августа. Позже стали известны подробности плана свержения Владимира Зеленского.

