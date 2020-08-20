Су-57 перебросят на запад для сдерживания F-35

Су-57 перебросят на запад для сдерживания F-35
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Однако главный вопрос остается в количестве: российских истребителей пятого поколения пока по-прежнему очень мало

Первые серийные Су-57 направят на усиление Западного военного округа, который находится ближе всего к авиационным подразделениям НАТО.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, ВКС получат первые истребители пятого поколения в начале будущего года. Прежде всего, самолеты должны стать сдерживающей силой для норвежских F-35.

Кроме того, в ближайшие годы F-35 надеется получить Польша. Вопрос лишь в том, сколько Су-57 поступит в Западный военный округ. В конце декабря прошлого года в Хабаровском крае разбился первый серийный "Преступник".

Недавно Объединенная авиационная корпорация (ОАК) опубликовала фотографии сборки Су-57, но какое именно количество истребителей будет готово в начале 2021 года. Пока был показан только один самолет в процессе сборки.

Норвегия заказала более 50 F-35. Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35. Около 30 собирается купить Дания. Финляндия пока решает, какие самолеты взять, возможно, это тоже будут F-35.

Таким образом, России нужны десятки Су-57. F-35 уступает в скорости и мощности "фланкерам", которые составляют основу истребительного парка ВКС. Но по уровню авионики они превосходят Су-30СМ и Су-35, не говоря уже о Су-27. Как показали учебные воздушные бои, проводимые в США, F-35 просто раньше засекает истребитель четвертого поколения, благодаря более совершенному радару с АФАР.

Александр ИЛЬИН

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