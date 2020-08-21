Тотальный контроль: НАТО следит за каждым движением в Крыму

Тотальный контроль: НАТО следит за каждым движением в Крыму
Фото: flickr.com/13722921@N06
Российских военных разглядывают буквально под микроскопом

Командование НАТО организовало регулярные полеты над акваторией Черного моря и следит за каждым шагом российских военных в Крыму. Только за последние несколько дней самолеты альянса шесть раз шпионили за базами ВС РФ. 12, 14 и 19 августа разведку у берегов полуострова осуществляли американские RC-135 и Р-8А Poseidon. 15 августа был замечен ЕР-3Е Aries, 16-го – итальянский Br.1150 Atlantic, на следующий день снова американский Р-8А Poseidon и британский R-1 Sentinel.

Всего за первую неделю августа российские радары засекли 46 самолетов и беспилотников, такого количества не было даже во времена холодной войны. Больше всего НАТО интересует Крым и Калининград, которые они разглядывают буквально под микроскопом.

Как пишет украинское издание Defence Express, самолет RC-135 способен фиксировать реальное местоположение всех излучающих радиоэлектронные сигналы устройств, начиная от средств ПВО и заканчивая приборами связи. В итоге удается получить полную картину расположения и перемещения российских войск на черноморском побережье.

Аналогичные функции выполняет ЭР-3Е Aries, созданный на базе противолодочного P-3 Orion. Параллельно акваторию Черного моря сканируют американский Р-8А Poseidon и итальянский Br.1150 Atlantic.

Особенно Defence Express отмечает британский самолет Sentinel R1, у которого есть мощный радар с почти пятиметровой антенной. Он позволяет проводить радиолокационную разведку, получая изображения объектов почти как на фотографиях. Дальность этой системы составляет 160 км, а это означает, что экипаж может фотографировать военные объекты прямо из нейтральных вод.

Александр ИЛЬИН

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