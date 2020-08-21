Певец отправился отдыхать на полуостров

Юрий Лоза известен тем, что редко подбирает слова и выражения, когда высказывает свое мнение. Именно по этой причине его изречения, как правило, получаются достаточно резкими. Однако свое мнение о Крымском полуострове композитор выразил в не совсем привычной для себя манере.

На своей странице в "Фейсбуке" Лоза выложил целую серию публикаций, в которых поделился своими впечатлениями. Артист мягко называет Крым регионом "на вырост".

"То есть амбиции слегка великоваты для реального положения дел. Но если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", – считает Юрий Эдуардович.

Для того, чтобы дела в регионе пошли в гору, нужны специалисты, которые влюблены в Крым, уверен Лоза. Также, по его мнению, полуостров нуждается в инвестициях, иначе Крым вряд ли сможет сам себя "прокормить".

Но закончил певец свой отзыв на хорошей ноте. "Позитивная движуха уже налицо, а это главное", – резюмировал композитор.

Недавно Лоза резко высказался о Киркорове и назвал короля поп-музыки тупым.