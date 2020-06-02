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"Он тупой": Лоза резко высказался о Киркорове

"Он тупой": Лоза резко высказался о Киркорове
Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист отреагировал на недавнюю шутку короля эстрады

Юрий Лоза нелестно высказался в адрес Филиппа Киркорова после того, как певец назвал его в одном из своих юмористических роликов "аппендицитом". Лоза утверждает, что испытывает после этого лишь жалость к Киркорову.

Поводом для конфликта стал шуточный ролик на странице короля эстрады в социальных сетях. Во время карантина певец стал участвовать в новом пародийном шоу. В последнем выпуске Филипп играет, будто собирается на шоу Елены Малышевой о здоровье, при этом ему нужно будет переодеться в костюм простаты. Киркоров согласился только в случае, если роль ануса получит Басков, а аппендицита Юрий Лоза.

"Почему Лоза аппендицит?", – спрашивает у артиста голос за кадром. 

"Потому что он нафиг никому не нужен!", – заявляет Филипп. 

Однако Юрия Лозу возмутило не сравнение с аппендицитом, а нелогичное использование термина. Он говорит, что аппендицит – это заболевание, и "если бы Киркоров был умным", то назвал его аппендиксом. 

"Откуда ему это знать? У него времени много, ему заняться нечем, дурью мается. Уж в 50 лет стыдно быть таким глупым! В очередной раз показал, что он тупой", – комментирует Лоза изданию "Собеседник".

Артист заметил, что Филипп неправильно использовал термин, поскольку далек от чтения книг.

Ранее Киркоров уже обижал других своими шутками на этой юмористической передаче. Его пародия на ВДВшника обидела телеведущего Артема Шеина.

Евгения НАГОРСКАЯ

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александр тютюнников
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трудно не согласиться с лозой
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