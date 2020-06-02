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Филипп Киркоров на карантине снимает юмористическое шоу. Бывший муж Примадонны, якобы оставшийся без работы, соглашается на разные вакансии. На этот раз ему предложили изображать предстательную железу в костюме на передаче Елены Малышевой, а потом он и вовсе должен был играть мужской половой орган в комбинезоне.
Ролик Киркоров опубликован в социальной сети. Пока одни поклонники только смеялись над происходящим, другие начали осуждать артиста. Подписчики в "Инстаграм" признались, что им противно смотреть на него.
Сам экс-супруг Аллы Пугачевой также изображал недовольство своей ролью и отметил, что согласится на участие в таком шоу, если там появится Николай Басков и Юрий Лоза, который мог бы сыграть аппендицит, так как никому не нужен.
"Не устал маразматические выходки свои снимать?", "Смотреть противно", "Похабщина", "Ужас. Нет слов. Позорище", "Зачем так опускаться", - отреагировали пользователи соцсети.
После критики певец закрыл комментарии в "Инстаграм", однако видео уже посмотрели более 130 тысяч человек, которые и оставили сообщения.
Ранее "Утро.ру" публиковало смешное видео с Филиппом Киркоровым, которое было сделано в самолете.
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