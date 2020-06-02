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Киркоров вышел из себя из-за предложения сыграть простату на шоу Малышевой

Киркоров вышел из себя из-за предложения сыграть простату на шоу Малышевой
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поп-король криком выразил свое неудовольствие

Филипп Киркоров на карантине снимает юмористическое шоу. Бывший муж Примадонны, якобы оставшийся без работы, соглашается на разные вакансии. На этот раз ему предложили изображать предстательную железу в костюме на передаче Елены Малышевой, а потом он и вовсе должен был играть мужской половой орган в комбинезоне.

Ролик Киркоров опубликован в социальной сети. Пока одни поклонники только смеялись над происходящим, другие начали осуждать артиста. Подписчики в "Инстаграм" признались, что им противно смотреть на него.

Сам экс-супруг Аллы Пугачевой также изображал недовольство своей ролью и отметил, что согласится на участие в таком шоу, если там появится Николай Басков и Юрий Лоза, который мог бы сыграть аппендицит, так как никому не нужен.

"Не устал маразматические выходки свои снимать?", "Смотреть противно", "Похабщина", "Ужас. Нет слов. Позорище", "Зачем так опускаться", - отреагировали пользователи соцсети.

После критики певец закрыл комментарии в "Инстаграм", однако видео уже посмотрели более 130 тысяч человек, которые и оставили сообщения.

Ранее "Утро.ру" публиковало смешное видео с Филиппом Киркоровым, которое было сделано в самолете. 

Дарья ПЕТРОВА

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