Певец обязан оплатить работу строителей

Филипп Киркоров проиграл суд бизнесмену Петру Маринину. Теперь артист должен выплатить владельцу строительной компании 2, 28 млн. рублей – именно на такую сумму были проведены ремонтные работы в доме знаменитости.

Разбирательство между строительной компанией и Киркоровым началось еще летом 2019 года. Работники сделали в коттедже знаменитости дизайнерскую перегородку, балетный станок, выложили плитку бассейна и занимались окрашиванием. Однако после выполнения работы деньги на счета компании, похоже, так и не поступили.

В результате на Кирокорова подали в суд. Таганский районный суд Москвы удовлетворил требования Петра Маринина. Артист должен оплатить задолженность и государственную пошлину, – дополняет RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

Сам Филипп Киркоров и его представили пока никак не прокомментировали ситуацию.