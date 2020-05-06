Киркоров раскрыл результат теста на COVID-19
На днях Филипп Киркоров сдал анализ на коронавирус. Медики приехали к артисту домой и взяли материал для исследования у самой звезды и всех живущих в доме. Сейчас музыкант решил раскрыть результаты – они оказались отрицательными.
В разговоре с журналистами Киркоров также добавил, что его дочь Алла-Виктория, сын Мартин, отец и помощница здоровы, добавляет телеграм-канал РИА "Новости".
Почему именно Филипп Киркоров решил сдать анализ, не понятно, однако на видео, сделанном в доме певца, заметно, что его отец ходит в защитной маске.
Поклонники знаменитости по-разному отнеслись к посту артиста в "Инстаграм", где он показал процедуру анализа. Некоторые считают, что экс-супруг Примадонны следует моде, другие начали за него беспокоиться.
"Надеюсь, все здоровы!", "Процедура очень неприятная", "С вами что-то случилось?", "Пошла мода", - прокомментировали видео в социальной сети.
Многие звезды шоу-бизнеса на себе почувствовали влияние коронавируса. Некоторые заболели COVID-19, другие столкнулись с отсутствием работы.
Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию
Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России
Цена на нефть снижается на мировом рынке
Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лукашенко во время карантина позвал остальных президентов на праздник
- Ученые совершили прорыв в создании вакцины от COVID-19
- Британские СМИ: Россия пыталась украсть данные о вакцине COVID-19
- СМИ: Китай утаил правду о коронавирусе ради одной цели
Здоровье
- Растение с Кавказа избавит от простуды и поднимет потенцию после 50 лет
- Зарядка тибетских монахов: упражнения продлят жизнь
- Тестостерон поднимут три продукта
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик