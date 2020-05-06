Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киркоров раскрыл результат теста на COVID-19

Киркоров раскрыл результат теста на COVID-19
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец решил проверить себя и своих родственников

На днях Филипп Киркоров сдал анализ на коронавирус. Медики приехали к артисту домой и взяли материал для исследования у самой звезды и всех живущих в доме. Сейчас музыкант решил раскрыть результаты – они оказались отрицательными.

В разговоре с журналистами Киркоров также добавил, что его дочь Алла-Виктория, сын Мартин, отец и помощница здоровы,  добавляет телеграм-канал РИА "Новости".

Почему именно Филипп Киркоров решил сдать анализ, не понятно, однако на видео, сделанном в доме певца, заметно, что его отец ходит в защитной маске.

Поклонники знаменитости по-разному отнеслись к посту артиста в "Инстаграм", где он показал процедуру анализа. Некоторые считают, что экс-супруг Примадонны следует моде, другие начали за него беспокоиться.

"Надеюсь, все здоровы!", "Процедура очень неприятная", "С вами что-то случилось?", "Пошла мода", - прокомментировали видео в социальной сети.

Многие звезды шоу-бизнеса на себе почувствовали влияние коронавируса. Некоторые заболели COVID-19, другие столкнулись с отсутствием работы. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей