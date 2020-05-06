Певец решил проверить себя и своих родственников

На днях Филипп Киркоров сдал анализ на коронавирус. Медики приехали к артисту домой и взяли материал для исследования у самой звезды и всех живущих в доме. Сейчас музыкант решил раскрыть результаты – они оказались отрицательными.

В разговоре с журналистами Киркоров также добавил, что его дочь Алла-Виктория, сын Мартин, отец и помощница здоровы, добавляет телеграм-канал РИА "Новости".

Почему именно Филипп Киркоров решил сдать анализ, не понятно, однако на видео, сделанном в доме певца, заметно, что его отец ходит в защитной маске.

Поклонники знаменитости по-разному отнеслись к посту артиста в "Инстаграм", где он показал процедуру анализа. Некоторые считают, что экс-супруг Примадонны следует моде, другие начали за него беспокоиться.

"Надеюсь, все здоровы!", "Процедура очень неприятная", "С вами что-то случилось?", "Пошла мода", - прокомментировали видео в социальной сети.

Многие звезды шоу-бизнеса на себе почувствовали влияние коронавируса. Некоторые заболели COVID-19, другие столкнулись с отсутствием работы.