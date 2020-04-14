Некоторые артисты получили положительный результат тестов на COVID-19

На 14 апреля коронавирусом в России заразились более 21 тыс. человек. Среди них есть и знаменитости. Большой переполох в шоу-бизнесе вызвала госпитализация Льва Лещенко. В конце марта его увезли в Коммунарку с типичными симптомами.

Известно, что какое-то время певец находился в реанимации, а после его состояние улучшилось. Главный врач медучреждения подтвердил, что тест на COVID-19 у Лещенко оказался положительным. Китайский вирус вызвал у артиста пневмонию, от которой медики его вылечили.

Однако точный диагноз знаменитости вызывает много вопросов. Музыкант после выписки заявил, что тест на коронавирус у него был отрицательный, а сейчас в мире есть еще несколько вирусов, один из которых он и мог подхватить.

Болезнь Льва Лещенко после связывали с госпитализацией Надежды Бабкиной. Первого апреля знаменитость попала в больницу. По информации СМИ, у артистки двусторонняя пневмония, которую вызвал китайский вирус.

При этом представители Бабкиной отрицают факт заражения коронавирусом. Известно, что звезда находилась в искусственной коме и не могла дышать сама, однако сейчас, по словам журналистов, она пришла в сознание.

Победить болезнь смог Стас Михайлов. Артист уже находится дома, но ждет результатов последнего анализа из Роспотребнадзора, чтобы убедиться, что он полностью здоров. Музыкант рассказал, что четыре теста на COVID-19 показывали у него отрицательный результат, а только пятый подтвердил диагноз.

Столкнуться с болезнью за границей пришлось и Ольге Куриленко, которая играла в фильме о Джеймсе Бонде. Актриса объявила о заражении в "Инстаграм" и призналась, что никакого лечения ей не прописали. Коронавирус голливудская звезда перенесла дома вместе с няней и сыном – были ли они тоже заражены не известно. Сейчас артистка чувствует себя хорошо.

О своем коронавирусе через социальные сети заявила и звезда сериала "Деффчонки". Галина Боб опубликовала результаты анализов, после чего на нее обрушилась критика подписчиков. Зараженная актриса не стала изолировать себя от мужа и детей, у которых признаков болезни не было. Пока артистка продолжает рассказывать о течение болезни в "Инстаграм".