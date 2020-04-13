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Пятый тест Михайлова на коронавирус оказался положительным

Пятый тест Михайлова на коронавирус оказался положительным
Стас Михайлов. Фото: Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал, что переболел пневмонией, вызванной COVID-19

Стас Михайлов признался, что его тест на коронавирус оказался положительным. Артиста уже выписали из больницы, теперь он находится на самоизоляции. Об этом он рассказал сам в одной из социальных сетей.

О том, что у певца диагностирована пневмония стало известно еще на прошлой неделе. Однако тогда четыре теста показали отрицательный результат, только пятое исследование подтвердило коронавирус.

Сейчас, после проведенного лечения, артист ждет результат еще одного теста из Роспотребнадзора. Только после этого Михайлов будет считать себя полностью здоровым.

В "Инстаграм", где артист и рассказал о болезни, он поделился с подписчиками своими рекомендациями. Музыкант считает, что помочь от китайского вируса может только своевременное обращение к врачам и внимательное отношение к здоровью.

Артист просит всех, у кого появились симптомы болезни, не ждать, пока состояние ухудшится, а обращаться к врачам, чтобы не терять времени. Работники российских больниц, как убедился на своем опыте Михайлов, настоящие профессионалы.

Жена артиста Инна Михайлова и его дочки очень скучают по главе семейства. Находятся ли они сейчас в одном доме с ним или временно живут по отдельности, непонятно. 

До этого журналисты писали о том, что Стас Михайлов контактировал со Львом Лещенко, у которого подозревали коронавирус. Как дополняет URA.RU, Ксения Собчак подозревала, что именно певец мог заразить остальных артистов.

Дарья ПЕТРОВА

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