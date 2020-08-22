США предостерегли от войны с Россией

США предостерегли от войны с Россией
Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Угроза российским субмаринам выйдем американцам боком

Пентагон совершает ошибку, пытаясь создать план по противодействию российским подлодкам. Прямое столкновение между судами развернется в крупное противостояние, когда в ход пойдут ядерные ракеты, считает военный эксперт Виктор Блытов. 

Любая угроза, которая нависнет над ВМФ России, станет поводом для начала войны. Командирам США следует отказаться ото всех тактик, которые подразумевают прямое столкновение с российскими подлодками, указывает эксперт. По его словам, у России в распоряжении вооружение, которое может не только уничтожить корабли США, но и ударить прямо по территории страны.

"Столкновения, в мирное время, под водой, на воде, они способны привести к конфликту. Причём к крупному конфликту. Когда дело о начале войны может решаться секундами", – отмечает он в интервью "Царьграду". 

Сейчас разработка тактики противодействия российским подлодкам отдает холодной войной, заявляет Блытов. Однако в современной ситуации подобное неприемлемо. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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