Истребитель крайне опасен для зенитно-ракетных комплексов

Американский истребитель пятого поколения F-35 можно засечь радаром только с 11 км, что является огромным преимуществом для пилота. Об этом пишет издание Popular Mechanics, комментируя недавнее заявление президента США

Для сравнения: F-16 РЛС зенитно-ракетного комплекса С-400 увидит уже за 160 км, поэтому самолет обязательно попадет под обстрел. Не случайно F-16 для С-400 – это стандартная цель. Если же истребитель будет идентифицирован только за 11 км, сбить его, действительно, будет трудно. Учитывая скорость, с которой он преодолеет эти километры, у зенитчиков просто катастрофически не хватит времени.

По мнению PM, такая малозаметность дает самолету огромное преимущество над противником, так как позволяет обходить его системы ПВО и устраивать засады на истребители.

"Угловатый дизайн, плоские поверхности и специальное покрытие обшивки F-35 минимизируют возврат отраженного сигнала радара", – пишет издание.

При этом авторы не уточняют, о каком именно радаре идет речь, но, вероятно, имеется в виду любой современный зенитно-ракетный комплекс вроде вышеупомянутого С-400 или Patriot.

Ранее американцы в рамках учений проводили воздушные бои истребителей четвертого поколения с F-35. В подавляющем большинстве случаев последние одерживали верх, так как намного быстрее засекали своих противников.