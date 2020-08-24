Страна уже закупает комплектующие детали

РФ приступила к испытаниям новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500. Уже проходят мероприятия по подготовке серийного производства ЗРК. Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов.

Зампред главы правительства отметил, что к настоящему времени создан вариант комплекса в упрощенной комплектации. Уже закупаются необходимые комплектующие детали для развертывания производства в серийном объеме.

Первые боевые единицы поступят в состав вооруженных сил уже в 2021 году. Серийные поставки стартуют в 2025-м, сообщает РИА "Новости".

Ранее китайские СМИ заявляли, что новейшие российские ЗРК подорвут авторитет американских комплексов THAAD, которые долгое время считались лучшими в своем классе.