Лучшие тактические бомбардировщики будут контролировать самое взрывоопасное направление

Бомбардировщики Су-34 перебросят в октябре на модернизированный воронежский аэродром "Балтимор". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

База находится примерно в 200 км от украинской границы, поэтому летчики смогут легко действовать на этом направлении. Самолеты 47-го смешанного авиаполка раньше находились именно в Воронеже.

"Боевые селезни" серьезно усилят российскую группировку в Крыму, на Черном море и даже Кавказе, так как радиус действия у этих бомбардировщиков составляет 1,1 тыс. км, а перегоночная дальность с подвесными баками – и вовсе 7 тыс. километров. Вооружение у самолетов самое разнообразное, включая ракеты класса "воздух – земля" и высокоточные бомбы КАБ-500.

На данный момент 47-й авиаполк дислоцируется на аэродроме "Бутурлиновка", примерно в 150 км от Воронежа. Но характеристики местной взлетно-посадочной полосы не позволяют использовать Су-34 в варианте полной загрузки и заправки, что негативным образом влияет на подготовку летного состава.

По данным "Известий", к переезду на аэродром "Балтимор" почти все готово. Старые объекты инфраструктуры снесли, построили новые, в частности, укрытия для самолетов, склады для вооружения.

Как пишет сайт "Комсомольская правда", возвращение авиаполка беспокоит жителей микрорайонов Тепличный и Шилово, которые находятся рядом с "Балтимором". До этого люди жаловались на шум. В ответ военные обещали поработать над звукоизоляцией, однако сделать тихими сверхзвуковые Су-34 и Су-24 вряд ли получится.