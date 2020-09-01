Трусы: летчик-испытатель заклеймил позором пилотов B-52H

Трусы: летчик-испытатель заклеймил позором пилотов B-52H
Фото: flickr.com/wilsonhui
Реакцию американцев на перехват Су-27 назвали не соответствующей поведению боевых пилотов

Американские летчики сильно преувеличили опасность перехвата своего бомбардировщика истребителем Су-27. Российский самолет весит всего 30 тонн, в то время как B-52H порядка двухсот.

Поэтому "фланкер" не мог вызвать сильную турбулентность, когда пролетал перед кабиной стратега ВВС США даже на форсаже. Об этом в интервью изданию "Экономика сегодня" заявил заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев.

По его словам, каждое движение пилота на высоте прописано в международных протоколах. Но иногда иностранные пилоты своими "наглыми действиями" вынуждают российских летчиков отвечать. Как считает Толбоев, пилот B-52H в ответ на свою "дерзкую выходку" или движение получил "соответствующую и справедливую реакцию российских пилотов".

Толбоев рекомендовал американцам не жаловаться, как маленькие дети. По его словам, боевые летчики так себя не ведут: либо B-52H управляли трусы, либо они настолько испугались, что преувеличили эффект от маневра Су-27. "Действия российских пилотов всегда безопасные и четко просчитанные", – приводит слова Толбоева "Царьград".

Ранее два "фланкера" перехватили B-52H над Черным морем, после чего Пентагон выложили видео. На нем истребитель пролетает в 30 метрах от кабины бомбардировщика, при этом камера в руках американца начинает трястись, предположительно от создавшейся турбулентности. 

Александр ИЛЬИН

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