МиГ-31 перехватил норвежский противолодочный самолет

Над Баренцевым морем не стихает рев двигателей

Истребитель МиГ-31БМ перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Lockheed P-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. По его данным, полет проходил над нейтральными водами, и нарушения границы допущено не было, хотя двигался в сторону РФ.

Выдержки из пресс-релиза приводит РИА "Новости".

P-3С Orion вооружен торпедами, глубинными бомбами, радиогидроакустическими буями, поэтому в первую очередь опасен для подлодок.

Ранее журнал The Drive сообщал о полете шести американских бомбардировщиков B-52H в сопровождении F-16 ВВС Норвегии. Россия, в свою очередь, периодически отправляет к норвежским границам Ту-142 и бомбардировщики.

Александр ИЛЬИН

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