В США назвали оружие страшнее "Посейдона"

В США назвали оружие страшнее "Посейдона"
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Подводный дрон будущего будет решать судьбу целых авианосных групп

Американский журнал Military Watch написал об одной из новинок форума "Армия-2020" – перспективной подлодке "Цефалопод". По мнению издания, подводная беспилотная система может стать настоящей убийцей субмарин и в некотором смысле, она даже более опасная, чем "Посейдон".

Дрон будет вооружен ядерными торпедами, способными уничтожить целую авианосную группу. Скорость аппарата будет колоссальной – более 200 км/час, поэтому возникает естественный вопрос: а как будет решаться вопрос с шумностью? Пока это остается загадкой. На данный момент незаметность и малошумность подлодки – это почти самое главное.

Для охоты на субмарины противника у "Цефалопода" предусмотрены небольшие торпеды длиной чуть более трех метров. Предполагается, что подводный дрон будет уходить в самостоятельное плавание и самостоятельно определять мишени, а затем уничтожать их. При этом будет трудно выяснить, кто это сделал – настоящее оружие гибридной войны.

По мнению западных военных экспертов, козырем "Цефалопода" будет не маневренность, а как раз скрытность и большой радиус действия. Вряд ли она будет разгоняться до высоких скоростей, так как в этом случае ее могут засечь гидролокаторы. Скорее всего, дрон будет совершать резкий рывок в самом конце, перед тем как нанести смертельный удар.

Впрочем, когда "Цефалопод" примут на вооружение, непонятно. Пока ближайшим проектом является "Посейдон", который уже называют оружием Судного дня.

Александр ИЛЬИН

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