США делают предупредительный выстрел в сторону Москвы

Российские противолодочные самолеты Ту-142 не просто так летают над Баренцевым и Норвежским морями, привлекая внимание истребителей НАТО.

США решили показать у берегов Норвегии свою одну из самых засекреченных подлодок "Сивулф". Субмарина поднялась на поверхность во фьорде недалеко от Тромсо, где и попала в объективы фотоаппаратов.

Снимки опубликовал журнал the Drive, а до этого они появились в социальных сетях. По мнению издания, Пентагон не будет просто так "светить" подлодкой "Сивулф", поэтому это следует воспринимать как сигнал предостережения для России. По данным ВМС США, "Сивулф" работает в этом районе с 21 августа, а сами снимки были сделаны 25 августа во время "короткой остановки".

Как написал на своей странице американский журналист Крис Кэвас, это первая фотография "Сивулф" за последние пять лет. А вице-адмирал ВМС США Дэрил Кодл заявил, что работа экипажа "Сивулф", лучшей подлодки флота, демонстрирует "глобальный охват" подводных сил Пентагона.

"Сивулф" действительно очень опасна, так как предназначена именно для уничтожения других подлодок, а также кораблей. У нее нет установок вертикального пуска, за то есть ракеты "Томагавк" и "Гарпун", которые запускаются из торпедных аппаратов. Это самы тихие подводные атомные лодки США, оборудованные по последнему слову техники, именно поэтому они получились самыми дорогими, из-за чего ВМС закупили только три "Сивулфа". Собственно, головную "Сивулф", "Коннектикут" и "Джимми Картер".

Новые лодки "Вирджиния", хоть и называются многоцелевыми, не очень приспособлены для выполнения подледных миссий. С такой работой лучше всего справляется "Сивулф".

По данным Barents Observer, "Сивулф" находится на границе Норвежского и Баренцева морей, недалеко от острова Медвежий, как раз там, где часто проходит маршрут российских подводных лодок.

Как считают на Западе, "Сивулф" в первую очередь будет шпионить за российскими подлодками проектов "Борей" и "Ясень". Последнюю пока представляет единственная "Северодвинск", пока "Казань" все еще находится на испытаниях. Также сигналом для России авторы The Drive считают полеты 6 бомбардировщиков В-52 в сопровождении норвежских истребителей.