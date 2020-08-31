Вскрылась правда о напугавшей жителей Аляски "российской" подлодке

Вскрылась правда о напугавшей жителей Аляски "российской" подлодке
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Загадочная субмарина сбила с толку всех: и рыбаков, и военных с экспертами

История с атомной подлодкой у берегов Аляски, которую в российских и американских СМИ определили как "Омск" Тихоокеанского флота, получила неожиданное продолжение.

Как пишет журнал Forbes, основываясь на фотографиях, сделанных местными рыбаками, это вовсе не "Омск", а субмарина типа "Лос-Анджелес". Такие выводы издание сделало по форме рубки, которое, действительно, больше напоминает лодку из состава ВМС США.

Путаница произошла из-за того, что рыбаки сначала увидели российские корабли, в частности, корвет класса "Гриша". Были в районе учений и подлодки ВМФ РФ. В частности, проекта 949А "Антей", к которому относится "Омск". А также дизель-электрическая "Варшавянка".

Поэтому в Минобороны РФ ранее не стали отрицать, что "Омск" была у берегов Аляски. В ведомстве рассказали, что она принимает участие в учениях "Океанский щит" как раз в этом районе. Военные даже опубликовали видео с борта подлодки, которая проводила стрельбы по условной цели.

Некоторые военные эксперты даже успели заявить, что российский моряки специально засветили "Омск" в ответ на действия ВМС США, которые "погрозили" РФ субмариной "Сивульф" у берегов Норвегии.

В Пентагоне обещали разобраться и выяснить, что за подлодку видели рыбаки, однако теперь все очевидно – свою.  

Александр ИЛЬИН

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