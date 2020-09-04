В России назвали виноватого в задержке строительства подлодок "Лада"

В России назвали виноватого в задержке строительства подлодок "Лада"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
На верфи столкнулись с фундаментальной проблемой

Строительство двух новейших дизель-электрических подлодок проекта 677 "Лада" идет с отставанием от графика из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, один из поставщиков не справился с работоспособностью оборудования, и как только эта фундаментальная проблема будет решена, корпорация станет готовиться к завершению строительства.

На данный момент головная субмарина "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации в составе Северного флота. Изначально планировалось, что у нее будет воздухонезависимая энергетическая установка, чтобы экипаж мог не поднимать лодку на поверхность лишний раз. Но в итоге не заладилось с мощностью, и на субмарину установили дизель-электрическую установку. Две следующие лодки – "Кронштадт" и "Великие Луки" – должны получить аналогичные.

Их строительство продолжается уже 15 лет. Лодки "Лада" должны заменить на флоте "Варшавянки", в том числе – модернизированные проекта 636.3 в перспективе. "Лада" несколько меньше, у нее более обтекаемая форма, чем у "Варшавянки". Численность экипажа уменьшена с 52 до 35 подводников, что крайне важно. Субмарина оснащена автоматизированной системой боевого управления (АСБУ) "Литий".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей