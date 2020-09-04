Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Строительство двух новейших дизель-электрических подлодок проекта 677 "Лада" идет с отставанием от графика из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.
По его словам, один из поставщиков не справился с работоспособностью оборудования, и как только эта фундаментальная проблема будет решена, корпорация станет готовиться к завершению строительства.
На данный момент головная субмарина "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации в составе Северного флота. Изначально планировалось, что у нее будет воздухонезависимая энергетическая установка, чтобы экипаж мог не поднимать лодку на поверхность лишний раз. Но в итоге не заладилось с мощностью, и на субмарину установили дизель-электрическую установку. Две следующие лодки – "Кронштадт" и "Великие Луки" – должны получить аналогичные.
Их строительство продолжается уже 15 лет. Лодки "Лада" должны заменить на флоте "Варшавянки", в том числе – модернизированные проекта 636.3 в перспективе. "Лада" несколько меньше, у нее более обтекаемая форма, чем у "Варшавянки". Численность экипажа уменьшена с 52 до 35 подводников, что крайне важно. Субмарина оснащена автоматизированной системой боевого управления (АСБУ) "Литий".
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля