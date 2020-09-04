На верфи столкнулись с фундаментальной проблемой

Строительство двух новейших дизель-электрических подлодок проекта 677 "Лада" идет с отставанием от графика из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, один из поставщиков не справился с работоспособностью оборудования, и как только эта фундаментальная проблема будет решена, корпорация станет готовиться к завершению строительства.

На данный момент головная субмарина "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации в составе Северного флота. Изначально планировалось, что у нее будет воздухонезависимая энергетическая установка, чтобы экипаж мог не поднимать лодку на поверхность лишний раз. Но в итоге не заладилось с мощностью, и на субмарину установили дизель-электрическую установку. Две следующие лодки – "Кронштадт" и "Великие Луки" – должны получить аналогичные.

Их строительство продолжается уже 15 лет. Лодки "Лада" должны заменить на флоте "Варшавянки", в том числе – модернизированные проекта 636.3 в перспективе. "Лада" несколько меньше, у нее более обтекаемая форма, чем у "Варшавянки". Численность экипажа уменьшена с 52 до 35 подводников, что крайне важно. Субмарина оснащена автоматизированной системой боевого управления (АСБУ) "Литий".