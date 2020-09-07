Субмарина для спецопераций курсировала около территориальных вод РФ

Российским летчикам удалось обнаружить самую "навороченную" и засекреченную подлодку ВМС США – "Сивулф". Об этом пишет Avia.pro, однако не указывает источник.

По данным издания, несколько недель назад российская разведывательная и противолодочная авиация смогла обнаружить приближение "Сивулфа" к границам РФ. Хотя официально об этом ничего не сообщалось.

Ранее журнал The Drive опубликовал фотографии всплывшей у берегов Норвегии подлодки "Сивулф". Снимки были сделаны 25 августа во время короткой остановки. Тогда же западные СМИ сделали вывод, что это своеобразное предупреждение России.

По словам командующего подводными силами США вице-адмирала Дерила Кодла, "Сивулф" предназначена для того, чтобы входить в территориальные воды противника и проводить в них спецоперации.

Подлодка вооружена торпедами, ракетами "Гарпун" и "Томагавк", которые она может запускать с торпедных аппаратов. Уникальность таких АПЛ подчеркивает тот факт, что они даже не вписаны в принятую в США систему обозначения субмарин. Одна лодка стоит колоссальных денег – $4,3 млрд, поэтому ВМС США разорились только на три: "Сивулф", "Коннектикут" и "Джимми Картер".