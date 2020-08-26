По "Ночному охотнику" открыли огонь ракетами с земли

По "Ночному охотнику" открыли огонь ракетами с земли
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Машину очень жестко проверили

Вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" обстреляли ракетами с земли. Таким образом на машине решили проверить оборонный комплекс вертолета. Стрельбы проводились в рамках государственных испытаний. Вероятно, ракеты были без боевой части.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела летных служб Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Сергея Маслова.

Как рассказал специалист, испытания планируется завершить в течение этого года. Также он напомнил, что государственный заказ на Ми-28НМ сформирован.

Ранее военные отказались от дорогой версии Ми-28НМ и решили модернизировать уже имеющиеся Ми-28Н до уровня "Ночного охотника". На вертолете, который предлагался армии, стоит новый двигатель ВК-2500П, модернизирована система автоматизированного управления, есть локатор с круговым обзором и надвтулочная РЛС типа Н025. Также стоит отметить дублированную систему управления.

Как писала газета "Известия", вариант, который поставят в войска, также оснащен ВК-2500П. Кроме того, машину оборудуют цельнокомпозитными лопастями. Но вопросы вызывает авионика – позволит ли она эффективно работать летчикам ночью.

Также есть вопрос по безопасности. Защиту от поражения управляемыми ракетами на Ми-28Н обеспечивает аппаратура для постановки помех радиолокационным станциям, и ИК-головкам самонаведения. На предложенном изначально Ми-28НМ, а также экспортной версии стоит комплекс "Витебск", представляющий собой цифровую станцию активных помех. Остается надеяться, что он есть на вертолетах, которые готовят для отправки в войска.

В июне прошлого года стало известно, что Минобороны планирует закупить до 2027 года 98 модернизированных Ми-28НМ. На данный момент на вооружении России состоят более Ми-28Н. Экспортные Ми-28НЭ Москва поставляет Ираку и Алжиру.

Александр ИЛЬИН

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