Отомстили по-афгански: в России рассказали об ударе за генерала

Отомстили по-афгански: в России рассказали об ударе за генерала
Фото: Mil.ru
Летчики нанесли сокрушительный удар после гибели Гладких

Удар ВКС России по позициям боевиков, о котором сообщалось 25 августа, стал ответом на гибель российского генерала Вячеслава Гладких. Об этом в интервью "Свободной прессе" заявил исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов.

По его словам, это не месть, не вендетта, а просто применение оружия как реакция на агрессивные действия противника. При этом ответный огонь, как и положено, стал более мощным, чтобы отбить у неприятеля всякую охоту к нападению.

Эксперт напомнил, как в Афганистане советские войска после обстрелов моджахедов также использовали авиацию и "Грады". И конечно, в случае гибели товарищей удар был особенно яростным, и порой кишлаки попросту стирали с земли, стараясь не брать пленных.

Как напомнил Шорохов в беседе с корреспондентом издания  "Свободная пресса", во время войны в Афганистане погибли три советских генерала: заместитель командующего ВВС Туркестанского военного округа Вадим Хахалов, заместитель главного военного советника Петр Шкидченко и советник командующего ВВС Афганистана Николай Власов.

После их гибели проводились специальные операции, чтобы забрать тела, а также "удары возмездия". Поэтому с недавним ударом ВКС напрашивается очевидная аналогия.

По данным Минобороны, в результате недавних авиаударов были ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

Александр ИЛЬИН

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