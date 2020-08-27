Наполеоновские планы: у Москвы хотят отнять Северный морской путь и заставить просить разрешения на выход в океан

Сдержать РФ на море могут не столько дорогостоящие авианосцы и подводные лодки, сколько грамотно организованная блокада в Мировом океане. Из-за глобализации Россия стала слишком зависимой от морских путей, в том числе, торговых, поэтому военно-морские силы стран НАТО могут использовать их для стратегического сдерживания вероятного противника.

Такую точку зрения высказал адмирал ВМС США Майкл Гилдей, слова которого приводит военный эксперт Брэдфорд Дисмьюкс на странице блога Clio's Musings. По его мнению, Пентагону давно следуют включить блокаду в план стратегии для сдерживания Москвы и Пекина, которые бросают вызов Вашингтону.

Россия и Китай – это крупные торговые державы. Поэтому они особенно уязвимы в случае блокады, которую предполагается снять только после восстановления статуса кво.

При этом Дисмьюкс подчеркивает, что блокада не угрожает ни территориальной целостности, ни власти России. Интересно, что отправной точкой эксперт считает признание того, что США и их союзники обладают "глобальным господством" в Мировом океане. И в ближайшем будущем, по его словам, ни одна нация не сможет использовать "всеобщее достояние", кроме как с согласия Запада. Другие страны, согласно модели Дисмьюкса, смогут использовать только свои внутренние воды, но не Мировой океан.

Как считает автор статьи, блокада может даже нанести "фатальный ущерб" планам России использовать Северный морской путь (СМП) для экономического развития. Дисмьюкс предлагает также просчитать, как Россия сможет компенсировать потери, благодаря сотрудничеству со своим союзником Китаем.

Называются и цели России: запугать союзников по НАТО, ослабить между ними связи.

Для блокады предполагается задействовать все виды военно-морских сил, в том числе, тральщики и противолодочные самолеты. Дисмьюкс приводит в пример блокаду Германии союзниками во время Второй мировой войны. В случае начала боевых действий для России и вовсе будут закрыты датский и турецкие проливы. Российским кораблям, которые выйдут в открытый океан, не разрешат вернуться обратно.

Интересно, что для блокады предполагается использовать "умные торпеды", которые не уничтожают корабль, а повреждают его винты.