Специалист назвал крах Запада единственным реальным прогнозом

Итоги войны России против Соединенных Штатов вместе с союзниками по НАТО приведут к краху Альянса. Такое заявление сделал военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее отставной военнослужащий ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс заявил, что глобализация сделала Россию уязвимой, так как армия РФ стала зависима от использования морских путей. По этой причине, уверен американец, Москву можно подвергнуть "стратегическому сдерживанию" путем блокады российского флота в Дании и Турции, перекрыв таким доступ к океану, о чем сообщало Clio's Musings.

По словам Коротченко, эти доводы далеки от реальности: выстроенные Россией морские пути сообщения довольно устойчивы, поэтому нет оснований полагать, что перед ВМФ возникнут проблемы.

Эксперт также отметил, что исход даже теоретического противостояния не подлежит детальному обсуждению: результат всегда будет один.

"США и НАТО будут уничтожены", – заявил Коротченко в беседе с "Царьградом".

Специалист также отметил, что "полет мысли" отставного военного аналитика в такого рода сценариях прошел черту реальности. Единственный прогноз в войне – полное уничтожение американской армии и ее союзников, сообщает РИА "ФАН".

Ранее океанолог Владимир Югай заявил, что последствия взрыва боевого снаряда "Посейдон" будут тяжелее, чем от цунами у "Фукусимы".