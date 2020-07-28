"Царь воды": Россия начала испытания оружия "Судного дня"

"Царь воды": Россия начала испытания оружия "Судного дня"
Pfc. Nathaniel Gayle/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Океанолог сравнил разрушительные последствия функционирования ракеты с цунами

Российский "Посейдон", о котором Минобороны провело отчет в этом месяце, считается многими главной угрозой для США. После того, как нажимают на страшную "красную кнопку", термоядерная бомба взрывается у берегов, высвобождая катастрофическое количество энергии.

"Посейдон" – боевой заряд в две мегатонны, предназначенный для использования в морской воде, в которой и растворяется. Главная опасность подстерегает прибрежную инфраструктуру, военные суда и базы. По слова океанолога Владимира Югая, на протяжении 25-летия занимавшегося изучением цунами и океаническими землетрясениями, взрыв – лишь половина беды. Последствия  "Посейдона" будут тяжелее, чем от цунами у "Фукусимы". Две мегатонны вполне соответствуют по своим разрушительным масштабам 25-метровой волне. Если в 2011 году при наводнении в Японии, от которого пострадала часть побережья, были 12-метровые волны в отдельных районах с разрушительными результатами, то говорить о том, что повлечет запуск "Посейдона", не приходится.

"Если гор и возвышенностей немного, то ущерб будет критический", – заявил океанолог в беседе с Life.ru.

Ранее стало известно, что европейский спутник зафиксировал запуск ракеты ЗРК "Кинжал" с российского военного судна. Испытания прошли в Баренцевом море на борту противолодочника "Североморск".

"Утро.ру" писало, что сухопутные "Искандеры" будут использовать в качестве береговых ракетных комплексов для уничтожения вражеского флота. С 2020 года расчеты будут обучать обстрелам морского десанта и целей в море.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Как будут расти пенсии до 2024 года: в Минтруде дали ответ

В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%

Турция в августе: какие города откроют и о чем нужно помнить туристу

Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей