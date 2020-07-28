Океанолог сравнил разрушительные последствия функционирования ракеты с цунами

Российский "Посейдон", о котором Минобороны провело отчет в этом месяце, считается многими главной угрозой для США. После того, как нажимают на страшную "красную кнопку", термоядерная бомба взрывается у берегов, высвобождая катастрофическое количество энергии.

"Посейдон" – боевой заряд в две мегатонны, предназначенный для использования в морской воде, в которой и растворяется. Главная опасность подстерегает прибрежную инфраструктуру, военные суда и базы. По слова океанолога Владимира Югая, на протяжении 25-летия занимавшегося изучением цунами и океаническими землетрясениями, взрыв – лишь половина беды. Последствия "Посейдона" будут тяжелее, чем от цунами у "Фукусимы". Две мегатонны вполне соответствуют по своим разрушительным масштабам 25-метровой волне. Если в 2011 году при наводнении в Японии, от которого пострадала часть побережья, были 12-метровые волны в отдельных районах с разрушительными результатами, то говорить о том, что повлечет запуск "Посейдона", не приходится.

"Если гор и возвышенностей немного, то ущерб будет критический", – заявил океанолог в беседе с Life.ru.

Ранее стало известно, что европейский спутник зафиксировал запуск ракеты ЗРК "Кинжал" с российского военного судна. Испытания прошли в Баренцевом море на борту противолодочника "Североморск".

"Утро.ру" писало, что сухопутные "Искандеры" будут использовать в качестве береговых ракетных комплексов для уничтожения вражеского флота. С 2020 года расчеты будут обучать обстрелам морского десанта и целей в море.