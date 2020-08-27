Анкара ставит свои интересы выше интересов альянса

Американский журнал The National Interest рассмотрел возможность покупки Турцией российских истребителей Су-57 и попытался выяснить, добьет ли эта сделка НАТО. Поводом стало высказывание главы "Ростеха" Сергея Чемезова турецкому агентству "Анадолу" о том, что Москва готова поставить Анкаре Су-57, а также помочь с налаживанием производства истребителя пятого поколения в Турции. К слову, интервью было больше года назад. С тех пор в Анкаре неоднократно заявляли, что не планируют приобретать российский истребители и собираются заниматься своим Turkish Fighter.

Как справедливо отмечает NI, Москва, чтобы развивать производство Су-57, рассчитывает на экспорт этого самолета, прежде всего, в Турцию, Китай и Индию. И если контракты так и не будут заключены, производить машину будет очень дорого.

Сделка по С-400 серьезно пошатнула позиции НАТО, так как страна альянса с очень боеспособной армией приобрела оружие у потенциального противника США, несмотря на протесты Пентагона. Турция – крайне важный союзник Вашингтона, достаточно вспомнить базу Инджирлик. По мнению NI, Анкара могла быть купить Су-57, но вопрос в том, когда она получит эти самолеты. Пока первый серийный образец не получили даже ВКС РФ. При этом F-35 уже давно продается по всему миру, и комплектующие для этого истребителя производятся в Турции.

Но в Вашингтоне достаточно конкретно высказались, что не намерены возвращать Турцию в программу F-35, пока на ее территории есть С-400. Анкара наотрез отказалась возвращать российский ЗРК, но и дальнейшее сотрудничество как будто приостановило, особенно после событий в Сирии.

Как считает NI, для Турции имеет смысл обратить внимание на следующую систему С-500, или постараться модернизировать С-400. Но вместе с тем, покупка российской техники может стать уловкой купить американскую технику подешевле, те же системы "Пэтриот". Аналогично Анкара может попробовать купить С-500 по меньшей цене, чем та, которую попросит Кремль.

Турция может купить Су-57, если самолет, наконец, начнет поступать в строевые части ВКС. В свою очередь, Россия может помочь Турции с разработкой своего самолета, особенно с двигателями. А авионику и вооружение Анкара может производить сама. Но это несомненно нанесет урон НАТО, организации, которая как раз противопоставляет себя России.