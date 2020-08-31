Стелс-защита российского самолета превзошла дальнобойные ПВО Тель-Авива

Новейший российский истребитель Су-57 смог обмануть израильские радары дальнего действия, пройдя на большой высоте мимо ПВО ЦАХАЛ незамеченным.

Как отмечает источник, Тель-Авив решил развернуть свою противовоздушную оборону дальностью от 350 до 450 км для обнаружения вражеских целей в воздухе на Средиземном море. Такая мера принята Израилем для контроля из-за возможных атак с ливанской стороны. В северном направлении Тель-Авив осуществляет пристальное наблюдение на протяжении длительного периода времени.

Как отметил эксперт, имя которого не указывается, при обнаружении израильскими ПВО российского истребителя Су-57 соответствующая информация появилась бы в Сети. Однако, учитывая то, что многофункциональное воздушное судно появлялось на авиабазе "Хмеймим" в Сирии минимум три раза, стоит признать, что "стелс-защита делает свое дело", сообщает Avia.pro

Теперь, отмечает издание, армия России может использовать Су-57 в Сирии на регулярной основе, а крытые ангары помогут скрыть их присутствие от слежки спутников.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что российский многофункциональный истребитель Су-57 имеет преимущества над американскими самолетами F-35, входящими в ВВС арабских стран.