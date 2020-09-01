Материал позволит самолету остаться незамеченным для радиолокационной разведки противника

Защитные чехлы появятся у многофункциональных истребителей Су-57. Изделия позволят не только защититься от непогоды, но и скрыться от разведывательных средств противника. Поставки начнутся в 2021 году.

Чехлы будут изготовлены из полимеров, которые способны отражать радиолокационные сигналы. На каждый самолет должно быть более десяти чехлов – для колес, всех частей фюзеляжа, крыльев и кабины, а также остальной конструкции.

Как отмечает источник, чехлы также будут выполнять защитную функцию для оборудования, которое расположено на крыльях и фюзеляже – речь идет об антеннах, оптике и радиоэлектронных системах.

Конструкторы Су-57 позаботились об "умной обшивке" – по всему корпусу истребителя распределены антенные решетки. Они дают круговую обзорность на сотни километров. А радиоотражающий материал скроет воздушное судно, даже если место его базирования не предусматривает наличия ангаров и прочих укрытий – в таком случае очертания Су-57 невозможно разглядеть на снимках, полученных радиолокационной разведкой.

По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, противник не сможет получить данные о нахождении судна и пункте его базирования. А многие части, кстати, "по старинке" укрывают самолеты чехлами целиком, однако это мало помогает от непогоды, сообщают "Известия".

В настоящее время выполняются контракты на поставки более 70 Су-57 для Минобороны РФ. В 2020 году запланировано завершение госиспытаний предсерийной партии.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что новейший российский истребитель Су-57 смог обмануть израильские радары дальнего действия, пройдя на большой высоте мимо ПВО ЦАХАЛ незамеченным.