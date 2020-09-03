Эксперт: Пекин интересует небольшая партия из-за двигателей

Недавнее заявление главы авиационного кластера "Ростех" Анатолия Сердюкова о том, Су-57 готовят к экспорту, причем потенциальные покупатели уже есть, вызвало большой интерес в Китае. Как пишет "Военное обозрение" со ссылкой на китайского автора Сюя Люмина, ключевым моментом должно стать поступление истребителя на вооружение российской армии. После этого интерес к самолету должен возрасти.

В КНР по-прежнему рассматривают покупку Су-57 в формате небольшой партии. По мнению военных экспертов, Пекин прежде всего интересуют технологии российского самолета, и особенно двигателя. В настоящее время Су-57 оборудован АЛ-41Ф1, двигатель второго этапа "Изделие 30" пока проходит испытания и до сих пор не ясно, когда им будут оборудованы истребители.

Существует мнение, что китайцев не интересуют АЛ-41Ф1, поэтому они постараются выведать технологии "Изделия 30". Но совершенно очевидно, что в ближайшие годы Россия может поставить на экспорт только Су-57 с двигателями первого этапа.

Сам Китай уже эксплуатирует истребитель пятого поколения J-20, который даже успел модернизировать. В США считают, что Пекин, мягко говоря, позаимствовал технологии F-35, а в России разглядели в нем черты МиГ-1.44, который так и не был принят на вооружение.

Кроме того, в Поднебесной готовят истребители пятого поколения для флота. Предположительно, их сделают на базе FC-31, другого китайского перспективного истребителя пятого поколения.

Что касается второго потенциального покупателя – Турции, – то в Анкаре также заявили, что построят свой самолет, правда, когда, не известно. Теоретически, чтобы выполнить пробел в течение нескольких лет, турки могли бы купить партию Су-57.