Истребитель получит не только новые турбины с "зубчиками"

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" начнут испытывать через два года. Самолет уже называют "Су-57 второго этапа", а среди военных и авиастроителей закрепилось название "Супер-Сухой".

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в ОПК, кроме нового двигателя истребитель получит другую авионику и и бортовые системы. Но когда это произойдет, непонятно, так как по данным издания, только опытно-конструкторские работы планируется закончить в конце 2024 года. Но источник уверяет, что "Супер-Сухой" будет превосходить сегодняшний прототип по боевым возможностям.

Стоит отметить, что Минобороны уже публиковало видеоролик, на котором Су-57 летел с двигателем второго этапа. Полет проходил невысоко и на дозвуковой скорости, что говорило о начальном этапе испытаний. После этого видео Су-57 с "Изделие 30" больше не было.

Однако, по данным "Известий", конструкторы "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" сделали уже около двух десятков прототипов для испытаний. Их уже тестируют на летающей лаборатории, в СМИ были опубликованы фотографии "Изделие 30" с управляемым вектором тяги. От АЛ-41Ф1 внешне он отличается зубьями на сопле.

Считается, что новый двигатель уменьшит ЭПР истребителю, однако, судя по всему, "Изделие-30" так и не углубят в фюзеляж и плоскими, как у F-22, сопла точно не будут. Ранее Су-57 критиковали именно за открытые сопла, которые видны на радаре.

Сам двигатель будет более экономичным и мощным. Согласно заявленным характеристикам, самолет сможет поддерживать сверхзвуковую скорость без применения форсажа. Двигатель засекречен, но известно несколько технологий, который помогли решить эту задачу.

Например, камера сгорания оснащена плазменной системой зажигания, которая устанавливается прямо на форсунках. Поэтому топливо воспламеняется сразу после попадания в камеру сгорания. Благодаря этому поддерживается оптимальный режим горения, а так называемое факеление, когда из сопла идет неконтролируемый выброс пламени, практически исключается.

Температура газа перед турбиной составляет от 1676 до 1826 градусов. Для сравнения, у АЛ-31Ф, который стоит на Су-27, этот показатель не превышает 1426 градусов. "Супер-Сухой" станет значительно мощнее.

Интересно, что в США наоборот уходят от мощных истребителей, делая ставку на стелс-технологии и датчики. Когда истребитель разгоняется до скорости 2,5 Махов, он перестает быть малозаметным. Пентагон отказался от дальнейшего производства F-22, остановившись на "тихоходе" F-35, а на первый план все чаще и чаще выходят беспилотники. Интересно, какое место займет в истребительной авиации "Супер-Сухой" и сколько серийных машин получится построить.

Ранее американский журнал The National Interest назвал бессмысленной идею запускать Су-57 в серию, так как эти самолеты слишком дорогие, а в ВКС и так довольны истребителями Су-35С и Су-30СМ.