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В переходе истребителя Су-57 на двигатель второго этапа нет ничего хорошего, а рассинхронизация самолето– и двигателестроения – это извечная проблема российской авиации.
Об этом пишет специализированный телеграм-канал "Земля-Воздух". По его мнению, ремоторизация – это далеко не лучший вариант, а отсутствие у Су-57 современного двигателя привело к тому, что из-за относительно высокой заметности самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах не позволяет полноценно отнести истребитель к пятому поколению.
Ранее стало известно, что с двигателем второго этапа "Изделие 30" самолет полетит через два года. Однако минимум еще два года будут продолжаться испытания, и сам "Супер-Сухой" может уйти в серию только в 2025 году. К этому времени в США и Европе могут создать уже истребитель шестого поколения. Пока ничего неизвестно о том, будет ли изменен планер Су-57.
В настоящее время он подходит для быстрой маневренной машины, которой является и является российский истребитель. Однако, по сравнению с теми же F-22 или F-35, ЭПР у него больше из-за некоторых выступающих частей на фюзеляже, а также двигателей. При компоновке Су-57 применяются заклепки – старый и надежный способ, но на ЭПР это влияет не лучшим образом, так как поверхность на малозаметном самолете должна быть максимально гладкой.
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