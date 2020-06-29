Российский истребитель тоже станет центром единой боевой системы

Накануне Су-57 выполнил полет во главе звена из трех истребителей Су-35С в Сирии, обмениваясь информацией в режиме реального времени. При этом звено из четырех самолетов действовало в едином, закрытом информационном пространстве.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, в ближайшем будущем все данные от датчиков Су-57, систем ПВО, спутников и наземной техники будут поступать в единую систему. Подобные работы проводятся в США на базе истребителя F-35, который в перспективе будет работать с целым "роем" беспилотником или одним – "Валькирия".

Как рассказал военный эксперт в интервью "Комсомольской правде", для взаимодействия с истребителем пятого поколения самолеты четвертого приходится модернизировать.

Су-35С на этот момент – лучший серийный истребитель, принятый на вооружение ВКС. Су-57 пока построено лишь 13 прототипов, 10 из них – для летных испытаний. С Минобороны заключен контракт на изготовление 76 серийных истребителей Су-57. По плану, контракт должен быть выполнен до 2028 года. Ранее стало известно примерное время начало испытаний самолета с двигателем второго этапа.