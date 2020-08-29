Американские истребители F-15 оказались бесполезны перед российскими С-400

Американские истребители F-15 оказались бесполезны перед российскими С-400
Фото: U.S. Air Force/Globallookpress.com//www.globallookpress.com
США упустили лидерство в области военных технологий

Китайские эксперты порассуждали о военной мощи США. Специалисты отметили, что Вашингтон считался главным в военной сфере в мире, создавая передовые технологии, но несколько лет назад ситуация кардинально изменилась.

В 2018-м, как пишут китайские обозреватели, Россия создала гиперзвуковую ракету "Кинжал", что подтолкнуло мир к новым разработкам в этой сфере. 

После этого в Америке объявили, что в стране появится ракета AGM-183, которую разместят на истребителях F-15, что сделает их неуязвимыми перед С-400. 

Как объясняли американцы, ракета будет достигать скорости в 20 Махов, сбрасывать основной корпус и становиться похожей на планер. Из-за таких характеристик оружие способно будет прорываться сквозь ПВО. При этом, как пишут эксперты, в последнее время США молчат и не рассказывают об испытаниях этой ракеты. По их мнению, F-15 с AGM-183 усложнила бы задачу для российских С-400. Однако без ракеты американский истребитель – "безделушка". 

Издание Sohu заключает, что в США не смогли сделать рывок в этой сфере и создать оружие, способное победить российский ЗРК. Авторы материала указывают на то, что многие эксперты считают – заявления американцев о гиперзвуковых ракетах не стоит принимать всерьез. 

Китайские специалисты подчеркивают, что заявления американцев о своем превосходстве непонятны – без гиперзвукового оружия, которое бы было мощнее российского, F-15 бесполезны. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что американский охотник на С-400 разбился. 

Полина ИВАНОВА

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