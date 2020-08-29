США упустили лидерство в области военных технологий

Китайские эксперты порассуждали о военной мощи США. Специалисты отметили, что Вашингтон считался главным в военной сфере в мире, создавая передовые технологии, но несколько лет назад ситуация кардинально изменилась.

В 2018-м, как пишут китайские обозреватели, Россия создала гиперзвуковую ракету "Кинжал", что подтолкнуло мир к новым разработкам в этой сфере.

После этого в Америке объявили, что в стране появится ракета AGM-183, которую разместят на истребителях F-15, что сделает их неуязвимыми перед С-400.

Как объясняли американцы, ракета будет достигать скорости в 20 Махов, сбрасывать основной корпус и становиться похожей на планер. Из-за таких характеристик оружие способно будет прорываться сквозь ПВО. При этом, как пишут эксперты, в последнее время США молчат и не рассказывают об испытаниях этой ракеты. По их мнению, F-15 с AGM-183 усложнила бы задачу для российских С-400. Однако без ракеты американский истребитель – "безделушка".

Издание Sohu заключает, что в США не смогли сделать рывок в этой сфере и создать оружие, способное победить российский ЗРК. Авторы материала указывают на то, что многие эксперты считают – заявления американцев о гиперзвуковых ракетах не стоит принимать всерьез.

Китайские специалисты подчеркивают, что заявления американцев о своем превосходстве непонятны – без гиперзвукового оружия, которое бы было мощнее российского, F-15 бесполезны.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что американский охотник на С-400 разбился.