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Американский бомбардировщик B-52, который недавно "подрезал" над Черным морем Су-27, был приманкой для русских. Рядом летели два разведывательных RC-135V/W Rivet Joint, который собирали данные о российской противовоздушной обороне. Об этом пишет журнал Forbes.
По мнению автора статьи Дэвида Экса, вся эта "показуха" с шестью B-52Н была тщательно продуманной операцией с целью выяснить координаты средств ПВО.
Причем не только над Черным, но и над Норвежским и Балтийским морями. Всего B-52H пролетели над 30 странами НАТО, где их сопровождало огромное количество истребителей альянса. Российские истребители каждый раз поднимались на перехват, когда стратеги приближались к воздушному пространству РФ.
Однако именно четвертый B-52Н с позывным "НАТО01" получил самый интересный, с точки зрения Forbes маршрут и направился в район над Черным морем, который после 2014 года стал все более опасным. И если с аэродромами, с которых взлетают истребители, для НАТО все более-менее очевидно, благодаря спутниковым снимкам, средства ПВО и радары могут быть хорошо замаскированы. Поэтому и пришлось альянсу изрядно "позлить" российских летчиков и зенитчиков.
Ранее заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев заступился за пилота Су-27, назвав американский экипаж B-52H трусами, раз они испугались профессиональных маневров, который выполнял "Фланкер".
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