Засекреченная Х-БД может стать настоящим кошмаром Пентагона

Ту-160М "Белый лебедь" является самым опасным российским боевым самолетом. Об этом написал в статье для американского специализированного издания Aviation Week военный эксперт Петр Бутовский.

По его словам, после модернизации бомбардировщик получит ракеты Х-БД увеличенной дальности. На данный момент Ту-160М вооружены Х-101 с дальностью до 3 тыс. км, а также Х-102 с термоядерной боеголовкой.

О перспективной крылатой ракете Х-БД (аббревиатура, видимо, расшифровывается, как "большой дальности") пока известно крайне мало, кроме того, что она сможет поражать цели на гораздо большем расстоянии, чем Х-101. Научный руководитель ФГУП "ГосНИИАС" – академик РАН Евгений Федосов – в интервью RNS в 2017 году обозначил ее как ракету, которая "пройдет всегда, и этого будет достаточно".

Предполагаемая длина Х-БД – 10 м, диаметр 0,8 метра. Как предположил автор "Оружия России" Анатолий Соколов, ее дальность может составить до 5 тыс. километров, а в ядерном оснащении еще дальше. Бомбардировщику, как и в случае с Х-101, не придется входить в зону действия ПВО противника.

Ракету получат улучшенные Ту-160М2. Как напоминает РИА ФАН, о начале производства модернизированных "Белых лебедей" объявили в 2018 году. Первый такой самолет, по плану, должен поступить в войска в 2021 году.

Стоит отметить, что последние новости, касающиеся ракеты Х-БД, датируются 2017 годом. На какой стадии сейчас находится работа, не известно. На данный момент это закрытая информация.