Россию ждет неприятный сюрприз в Сирии

Турция, которая недавно показала всему миру, насколько могут быть эффективны ударные беспилотники, приступила к разработке новых ракет класса "земля – земля" с лазерным наведением.

Как пишет Defense Express, разработкой 230-миллиметровых TRGL-230 занимается контролируемая государством компания-производитель вооружений Roketsan.

По данным издания, которое ссылается на турецкие официальные лица, новые ракеты будут широко использоваться в зарубежных военных кампаниях Анкары. Кроме того, новинки станут эксплуатировать вместе с беспилотниками TB2 Akinci, которые сыграют роль наводчиков.

TB2 – это разведывательный дрон, который производит совместное предприятие Kale-Baykar. На данный момент Турция использует 75 БПЛА этого типа, в основном, для борьбы с курдскими боевиками в Турции и вдоль ее границ с Сирией и Ираком.

Работа над новой ракетой началась в апреле этого года и пока находится на стадии проектирования. Но уже ясно, что TRGL-230 может стать серьезным аргументом в решении спорных ситуаций в Сирии и Ливии. Запуск ракеты может быть осуществлен с любой наземной платформы, что означает простоту ее использования. До этого Турция применяла ракеты с лазерным наведением, но с истребителей и беспилотников.

На данный момент Турция и Россия осуществляют совместное патрулирование, однако совсем недавно в Сирии и Ливии турецкие БПЛА нанесли существенный урон технике российского производства, а также войскам Сирийской арабской армии. Наличие такой ракеты у Анкары вряд ли можно считать хорошей новостью для Москвы, так как Турция входит в НАТО и имеет слишком много разногласий с Россией на Ближнем Востоке.