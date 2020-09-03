"Точный удар" будет опасен и для сухопутных войск, и для морских экипажей

В США появилась новая информация относительно новой ракеты средней дальности, которую Пентагон планирует принять на вооружение в ближайшие годы. Ранее такого вида боеприпасы были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако, после того как США и Россия его расторгли, страны вновь пустились в гонку вооружений.

Как пишет Defense News, новая ракета Precision Strike будет способна атаковать мобильные и стационарные цели как на суше, так и на море.

Как заявил начальник штаба армии Джеймс Макконвилл, военным очень нужна ракета средней дальности для уничтожения кораблей. Новая разработка должна стать, в какой-то мере, американской версией "Искандера". Российский ОТРК, по оценкам НАТО, может заменить целое авиационное подразделение и просто не пустить противника даже на сопредельные территории.

В Пентагоне решили разработать Precision Strike вместо модернизации существующей системы ATACMS, для которой проектировали специальную ракету. Однако затем американские военные решили создать комплекс с нуля.

Для ATACMS изначально планировалось сделать ракету с дальностью до 500 км, однако, учитывая заявления Госдепа, что российская крылатая ракета 9М729 летит не менее чем на 2,5 тыс. км, скорее всего, дальность Precision Strike будет близкой к этому значению.