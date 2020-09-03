Угроза Крыму: в США рассказали о гиперзвуковой ракете на B-52H

Угроза Крыму: в США рассказали о гиперзвуковой ракете на B-52H
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оружие могут использовать против С-400

Секретное подразделение Пентагона – управление перспективных исследовательских проектов – объявило об успешном завершении летных испытаний прототипов гиперзвуковых ракет от оружейных гигантов Lockheed Martin и Raytheon. Как пишет журнал The Drive, до конца этого года ракеты должны опробовать на мишенях.

Особенно интересно, снимут ли американцы видео попадания или непопадания ракет в цели, так как в России до сих пор не сделали видеоролик, как "Кинжал" или "Циркон" уничтожает какую-либо мишень.

Испытательной платформой для Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC) стал бомбардировщик B-52H, точно такой же, как тот, что недавно летал над Черным морем. Фактически это означает, что США могут использовать это вооружение против российских военных баз в Крыму. А перехватят ли эти ракеты С-400, большой вопрос, так как "Триумф" разрабатывался намного раньше HAWC.

На прошедших испытаниях специалисты изучали, как ракета держится в воздухе на подвеске B-52H. Бомбардировщик выполнял определенные маневры, проверяя, как машина будет вести себя с ракетой. Это стандартные испытания.

Интересно, что для испытаний был задействован Lockheed L-1011 Tristar, который обычно используется для запуска ракеты-носителя воздушного старта "Пегас".

Информация о прототипах засекречена, однако, как пишет The Drive, оба оборудованы прямоточными двигателями, а это означает, что им нужен ускоритель, как и российскому "Кинжалу".

В Raytheon и Northrop Grumman заявили, что их прототипы маневрируют в воздухе и как бы "прыгают" на воздушных волнах, которые образуются при полете с гиперзвуковой скоростью. Это создает дополнительную подъемную силу, которая помогает ракете удерживаться в воздухе и скользить. По сути это похоже на принцип работы глайдера. Похожие разработки есть у России и Китая, но их испытания – это закрытая информация.

Александр ИЛЬИН

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