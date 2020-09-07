Американцы испытывают сверхбыструю систему управления войсками из одного пункта

В США уже во второй раз протестировали новую систему управления боевыми действиями, которая должна защитить Америку от нападения России или Китая. На большом экране, как в компьютерной игре-стратегии, отображается полная картина боя.

На ней видны как американские подразделения, так и войска противника. Одним нажатием кнопки можно открыть реальные карты расположения российских ракетных комплексов или истребителей F-22 ВВС США на военной базе в Аляске.

Как пишет издание Defense News, журналистов которого пригласили на демонстрацию, на деле все вышло не так современно: военным пришлось наблюдать за потоком информации, затем звонить на военные базы, чтобы сопоставить данные, а затем делать бесконечное количество слайдов в Power Point для вышестоящего руководства.

В учениях приняли участие полторы тысячи военных – использовались F-16, дроны MQ-9 Reaper, эсминец ВВС и катер Береговой охраны. Сам центр управления, как уточняет URA.RU, развернули на базе Морской авиации Эндрюс в штате Мериленд.

Интересно, что в ходе эксперимента изображалась атака российских крылатых ракет. Их представляли беспилотники BQM-167 на ракетном полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико.

Пока американским военным пришлось все равно передавать координаты целей зенитчикам вручную, однако, как уверяет руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер, в скором будущем в систему командования будет встроен искусственный интеллект, который сам будет выбирать приоритетные цели и способы их уничтожения.

В итоге беспилотники сбили из 155-миллиметровых гаубиц M109 Paladin. Ропер особенно подчеркнул, что цели были поражены недорогими высокоскоростными снарядами. Данные о мишенях поступали по каналам связи с использованием 4G и 5G, и "цепочка уничтожения" занимала даже не минуты, а секунды.

Однако, по словам самого руководителя отдела закупок ВВС США, пока система работает, мягко говоря, не идеально.