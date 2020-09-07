Ядерные насекомые-киборги: в США назвали самые безумные проекты Пентагона
прочитано 64 раза
Искусственную кровь и травоядных роботов испытывали в американских лабораториях
В США отобрали несколько наиболее интересных и в какой-то степени безумных проектов, которые в скором времени могут быть реализованы Пентагоном. Все они разработывались в легендарном Управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США, сокращенно DARPA.
Издание Defense News выбрало 8 самых запоминающихся разработок последних нескольких лет.
Первая – роботы, питающиеся растениями. Программа называлась Energy Autonomous Tactical Robot. Гендиректор компании Cyclone Power Technologies Гарри Шоелл уверял, что такие роботы будут работать дольше людей и других машин, которые работают на электричестве или бензине. Главный вопрос, чтобы в зоне боевых действий был лес или трава. Проект завернули в 2015 году, однако до этого разработчики подсчитали, что такой робот сможет проехать 100 миль, употребив около 70 килограммов биомассы.
Второй проект – строительные материалы для укреплений, которые растут сами. Для создания оборонительной линии достаточно лишь поставить леса, засыпать песком, и строительный материал вырастет сам. Программа называется Engineering Living Materials. В чем технология похожа на ту, которая используется в 3D-принтерах. Гибридные материалы формируют и поддерживают рост искусственно созданных клеток.
Третья работа связана с искусственной кровью. Технология могла бы помочь с переливанием крови солдатам. К тому же, она снизила бы риск передачи болезней во время переливания. Как уверяют разработчики, синтетическая кровь обошлась бы солдату в $5 тыс., в то время как настоящая стоит $90 тыс. Но видимо, с этой новой кровью было что-то не то, так как с 2013 года программа не упоминалась.
Четвертая разработка похожа на сюжет из фильма ужасов. В Корнелльском и Мичиганском университетах на полном серьезе разрабатывали насекомых-киборгов. На жуков устанавливали датчики и хотели сделать из них шпионов. В итоге источником энергии для этих насекомых стали изотопы никеля-23, и жуки стали ядерными.
Пятый проект выглядит не менее ужасающее. Чтобы бороться с психологическим стрессом у солдат после войны, В DARPA на полном серьезе хотели вживлять людям в мозг импланты. Заодно таким образом предлагалось вылечить наркологическую зависимость, а заодно и вредные привычки.
Шестая работы выглядит вполне реальной: роботы-муллы. Уже сейчас в США разрабатывают боевых роботов для транспортировки оружия и боеприпасов. Мулл или The Legged Squad Support System уже испытывался, и есть даже фотографии. Робот может нести 180 килограммов, но пока в массовое производство мулл так и не запустили.
А вот седьмой проект, которым занимались в DARPA, уже был реализован в СССР. Это "Орион" – космический корабль с ядерными двигателем. Это тот самый нашумевший проект о корабле, который мог бы двигаться посредством контролируемых ядерных взрывов и развивать высочайшую скорость. Подобные эксперименты давно запрещены, однако если спросить ученых, какой двигатель сможет развить околосветовую скорость, скорее всего ответ будет – ядерный. Другой, более мощной энергии, кроме природной, человечество пока не знает.
Наконец, во время войны во Вьетнаме DARPA хотело разработать для американских солдат механических слонов. Робот должен был позволить легко передвигаться по джунглях, словно солдатам империи из "Звездных войн", но в итоге работы свернули.