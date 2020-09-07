Искусственную кровь и травоядных роботов испытывали в американских лабораториях

В США отобрали несколько наиболее интересных и в какой-то степени безумных проектов, которые в скором времени могут быть реализованы Пентагоном. Все они разработывались в легендарном Управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США, сокращенно DARPA.

Издание Defense News выбрало 8 самых запоминающихся разработок последних нескольких лет.

Первая – роботы, питающиеся растениями. Программа называлась Energy Autonomous Tactical Robot. Гендиректор компании Cyclone Power Technologies Гарри Шоелл уверял, что такие роботы будут работать дольше людей и других машин, которые работают на электричестве или бензине. Главный вопрос, чтобы в зоне боевых действий был лес или трава. Проект завернули в 2015 году, однако до этого разработчики подсчитали, что такой робот сможет проехать 100 миль, употребив около 70 килограммов биомассы.

Второй проект – строительные материалы для укреплений, которые растут сами. Для создания оборонительной линии достаточно лишь поставить леса, засыпать песком, и строительный материал вырастет сам. Программа называется Engineering Living Materials. В чем технология похожа на ту, которая используется в 3D-принтерах. Гибридные материалы формируют и поддерживают рост искусственно созданных клеток.

Третья работа связана с искусственной кровью. Технология могла бы помочь с переливанием крови солдатам. К тому же, она снизила бы риск передачи болезней во время переливания. Как уверяют разработчики, синтетическая кровь обошлась бы солдату в $5 тыс., в то время как настоящая стоит $90 тыс. Но видимо, с этой новой кровью было что-то не то, так как с 2013 года программа не упоминалась.