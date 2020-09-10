Это вам не "супер-пупер": Трамп проговорился про секретное ядерное оружие США
Дональд Трамп случайно или специально проговорился журналисту The Washington Times, что у Пентагона есть секретное ядерное оружие, которого до этого не было ни у кого. Об этом американский президент заявил Бобу Вудворду, который собирает материал для своей новой книги.
Как пишет журнал The Drive, у автора есть аудиозапись, на которой Трамп заявил буквально следующее: я создал ядерную систему, а которой Путин и Си Цзиньпин даже не слышали – она просто невероятная.
Трамп известен своими неоднозначными высказываниями по поводу вооружений. Недавно он заявил, что F-35 является абсолютно невидимым для радара, а также рассказал про "супер-пупер ракету", которая летает в 17 раз быстрее, чем российские и китайские. Позже выяснилось, что речь шла о гиперзвуковом глайдере и скорости 17 Махов.
The Drive считает, что Трамп мог иметь в виду термоядерные боеголовки W93, которые планируется поставить на баллистические ракеты Trident D5 для подводных лодок.
Кроме того, продолжается работа над стелс-бомбардировщиков B-21, прототип которого вот-вот поднимется в небо. Вооружить его, в том числе, хотят высокоточными ядерными бомбами В-61-12, у которых регулируется масса заряда.
Кроме того, США разрабатывают новую межконтинентальную ракету. Она должна заменить "Минутмен" и стать ответом российской "Сармат". Возможно, речь шла и об американском аналоге "Авангарда". В Пентагоне действительно разрабатывают такой боевой блок, правда, его носителем будет не ракета, а самолет.
Российскую ракету с ядерной силовой установкой "Буревестник", а также подводный аппарат "Посейдон" журнал называет "экзотическим оружием", и Трамп вполне мог иметь нечто подобное.
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