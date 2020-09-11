Решать исход сражения будут не самые мощные танки и быстрые самолеты

В пустыне штата Аризона американские военные проводят так называемые "цифровые луизианские маневры". Такой термин ввел генерал Майк Мюррей, отвечающий в Пентагоне за технологии войны будущего. Армия США проводила луизианские маневры в 1941 году, чтобы понять, как насколько новое американское вооружение будет эффективно против немецких самолетов, танков и радиостанций. Теперь, по словам генерала, такие похожие учения проводятся в аризонской пустыне.

Мюррей в интервью Defense News обозначил главные тезисы в войне будущего, как ее представляют себе в штабе Пентагона. По его словам, будут использованы три ключевые технологии: искусственный интеллект, автономность и робототехника. Все это должно работать при надежно защищенной внутренней сети.

Генерал напомнил, как немцы для выполнения своего плана по блицкригу похожим образом собрали вместе все современные технологии на тот момент. Достаточно упомянуть средства связи, которой были оснащены танкисты, летчики, артиллеристы. Зачастую на поле боя это играло едва ли не ключевую роль.

На данный момент армии уже используют в военных конфликтах беспилотники, и очень успешно. На очереди применение боевых роботов и необитаемых кораблей, подводных аппаратов.

На первый план выйдет осведомленность. Выиграет бой, по мнению Мюррея тот командир, который первый узнает, увидит противника, первым примет решение. Фактически этой концепции соответствует истребитель F-35. Это далеко не самый мощный и маневренный самолет, однако от оснащен лучшим радаром и целым набором современных датчиков, позволяющих контролировать ситуацию как в воздухе, так и на земле.

В США уже испытывают систему с элементами искусственного интеллекта Titan, которая обрабатывает информацию о целеуказании с самолетов, беспилотников и наземных транспортных средств. Именно такой в Пентагоне представляют войну будущего.