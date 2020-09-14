В США испытывают систему для уничтожения российских крылатых ракет

В США испытывают систему для уничтожения российских крылатых ракет
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Пентагоне учатся сбивать сложные цели из обычных самоходок и танков

В США начали испытания принципиально новой системы для уничтожения крылатых ракет. Отличие Advanced Battle Management System от других зенитно-ракетных систем заключается в том, что она объединяет не просто несколько комплексов, а несколько видов авиационной и сухопутной техники. По мнению Пентагона, именно такой подход поможет "разобраться" с российскими и китайскими крылатыми ракетами, которые становятся все опаснее и опаснее. 

Как пишет журнал The Drive, в ходе недавних испытаний имитировалась атака крылатыми ракетами. Для их уничтожения были подняты в воздух пилотируемый F-16, беспилотник MQ-9, а на земле получил задание экипаж 155-миллиметровой самоходки XM1299. Вся эта техника была объединена в единую систему. В результате F-16 сбил одну мишень ракетой Advanced Precision Kill Weapon System II с лазерным наведением, MQ-9 уничтожил свою цель ракетой AIM-9X в версии Block II. А экипаж самоходки сбил крылатую ракету сверхскоростным снарядом.

Интересно, что до этого MQ-9 практически не использовал ракеты AIM-9X, которые считались любимым оружием летчиков-истребителей. Однако беспилотные системы постоянно прогрессируют, и, по мнению военным экспертов, в скором времени они будут сопровождать пилотов в воздухе.

Помощник начальника ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер обратил внимание на тот факт, что впервые самоходка сбивает крылатую ракету. Ранее это было невозможно. Однако благодаря подключению ее к системе Advanced Battle Management System даже танки в скором времени смогут поражать сложнейшие цели, включая крылатые ракеты.

Александр ИЛЬИН

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