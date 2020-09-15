Минобороны создает вездеходную пару

Новый российские ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" будут использовать в армии для прикрытия перехватчиков ракет большой дальности.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источник в Минобороны, система прикроет С-300В4, которые ранее перебросили на Дальний Восток.

Сообщается, что "Панцирь" должен защитить гусеничный "Фаворит" от крылатых ракет, атак беспилотников, а также высокоточного оружия. В данный момент эту работу выполняют "Панцирь-С1".

Однако ранее военные заявляли о несоответствии ракет этого комплекса заданным характеристикам, а затем репутацию ЗРПК испортили турецкие дроны в Сирии и Ливии. В "Панцирь-СМ" должны были учесть недостатки и создать более совершенный комплекс.

"Панцирь-СМ-СВ" – версия ЗРПК на гусеницах, специально для пересеченной местности. Вполне логично, что их готовят для защиты С-300В4, так как последние тоже на гусеницах. Это означают, что проходимость у этих машин примерно равная.

По данным издания, Минобороны заказало модификацию ЗРПК на гусеницах в конце 2016 года за 1,372 млрд. рублей. Как это обычно бывает, сроки были сорваны – ожидалось, что машина выйдет на испытания еще в прошлом году.

Известно, что "Панцирь-СМ-СВ" получит радар с активной фазированной решеткой, который позволит засекать цели на расстоянии до 70 километров. Сам ЗРПК, в том числе, вооружат гиперзвуковыми ракетами. Максимальная дальность перехвата нового "Панциря" выросла с 20 до 40 километров по сравнению с "Панцирь-С1".

Каждый комплекс сможет обстреливать одновременно 4 цели, причем на каждую для верности будет наводиться по две ракеты. ЗРПК уничтожит мишени на высоте до 15 километров, редкие самолеты и БПЛА забираются выше. Осталось дождаться, когда "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СМ-СВ" поступят на вооружение.