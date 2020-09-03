Россия увеличивает авиагруппировку рядом с Украиной и Крымом

Краснодарские военные получили новейший учебно-боевой "Ночной Охотник", который сейчас называют самым опасным ударным вертолетом России.

Учебно-боевая машина отличается тем, что управлять ей можно как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины оператора. Так можно быстрее обучить курсанта, а в боевых условиях в случае непредвиденной ситуации один пилот может легко взять управление вертолетом у другого.

Интересно, что именно таким и задумывался Ми-28НМ "Ночной охотник" первоначально по проекту, начатому в 2009 году. Позже в Минобороны его отвергли, сославшись на дороговизну. В итоге было решено модернизировать уже имеющиеся Ми-28Н. Вероятно, у них не будет дублированной системы управления.

Как сообщает "Mil.Press Военное" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, с начала года подразделения Южного федерального округа получили более 20 единиц авиатехники, включая истребители, штурмовики и вертолеты.

Как сообщалось ранее, Ми-28НМ все еще находится на испытания, которые по плану должны завершиться в этом году. Ожидается, что машина сможет выполнять как разведывательные, так и ударные фунции, причем и днем, и ночью.

